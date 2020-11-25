Главный тренер "Сочи" признался, что не хотел отпускать Кокорина

Теги александр кокоринфк сочивладимир федотов

Главный тренер "Сочи" признался, что не хотел отпускать Кокорина

Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов вспомнил, как форвард Александр Кокорин уходил в "Спартак".

"С ним было приятно работать. Когда он уходил, у меня было желание обнять его и не отпускать ни в "Спартак", ни в Европу. Хотя, если честно, мы разговаривали на эту тему и желали самим себе болеть за Кокорина в каком-то хорошем зарубежном клубе", - цитирует Федотова Sport24. 

29-летний футболист в этом розыгрыше участвовал в 9 матчах РПЛ, забив 1 гол и сделав 2 результативные передачи.

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