Главный тренер "Сочи" признался, что не хотел отпускать Кокорина

Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов вспомнил, как форвард Александр Кокорин уходил в "Спартак".

"С ним было приятно работать. Когда он уходил, у меня было желание обнять его и не отпускать ни в "Спартак", ни в Европу. Хотя, если честно, мы разговаривали на эту тему и желали самим себе болеть за Кокорина в каком-то хорошем зарубежном клубе", - цитирует Федотова Sport24.

29-летний футболист в этом розыгрыше участвовал в 9 матчах РПЛ, забив 1 гол и сделав 2 результативные передачи.

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