Главный тренер "Сочи" прокомментировал матч с ЦСКА

Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов высказался по поводу матча 15-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1).

"Проблема в том, что пока мы не получим пинок в виде гола, не включаемся в игру. Далее все стало лучше. Игра флангами, гол забили, имели ряд моментов. Забили гол, но там рассмотрели какой-то офсайд.

Жоаузинью? Ничего серьезного. Через несколько секунд стало понятно, что ничего страшного не произошло. Что и показал дальнейший ход событий - он выглядел очень хорошо.

Итог? Что-то получилось, что-то - нет. Мы дома потеряли несколько важных очков. Все по делу: где-то приобретаешь очки, где-то теряешь. Но баланс был", - цитирует Федотова "СЭ".

После 15 туров РПЛ "Сочи" занимает 5 место в турнирной таблицы.

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