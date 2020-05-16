Главный тренер "Сочи": "Рады, что Кокорин останется с нами до фактического завершения сезона"

Наставник "Сочи" Владимир Федотов прокомментировал решение "Зенита" позволить форварду Александру Кокорину доиграть сезон до фактического сезона в сочинском клубе.

"Всякое могло быть с Сашей. Мы только рады, что он останется с нами до фактического завершения сезона. Здорово, что футболистам можно соблюдать, так сказать, правило фэйр-плей, и они смогут помочь команде, в которой играли в течение сезона.

Естественно ребят никто не может заставить. У нас таких не очень много, но, наверное, это будет консолидированное решение. Ребята понимают всю ситуацию, и, думаю, что никто не будет портить отношения. Весь мир находится в этом, сейчас не время ломать копья", - цитирует Федотова "Р-Спорт".

С февраля Кокорин на правах аренды выступает за "Сочи", в его активе 3 гола и 1 ассист в 4 матчах.

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