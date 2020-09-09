Главный тренер "Сочи" рассказал, что команда потеряла с уходом Кокорина и Мостового

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Главный тренер "Сочи" рассказал, что команда потеряла с уходом Кокорина и Мостового

Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов в интервью "Матч ТВ" рассказал, что команда нуждается в быстром форварде.

"Мы были готовы к уходу Кокорина и Мостового. Это скорость, тут мы потеряли. Как бы мы не хотели, очень сложно этих ребят заменить. Но нам пришлось что-то менять. Сейчас у нас есть Жо (Жоаозиньо). Нам обязательно нужен быстрый нападающий. Обязательно", - сказал тренер.

Напомним, этим летом команду покинули форвард Александр Кокорин и хавбек Андрей Мостовой.

После 6 туров РПЛ "Сочи" занимает 3 место в турнирной таблице.

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