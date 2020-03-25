Главный тренер "Сочи" рассказал, по какому графику живет команда

Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов рассказал, по какому графику живет команда во время карантина.

Напомним, чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса.

"После победы над "Краснодаром" в 22-м туре провели восстановление. Потом отдохнули. Затем встретились, провели тренировку - и вновь ушли на трехдневные выходные, чтобы понять, как дальше двигаться. Сейчас три дня позанимались. Все тихо, спокойно. Работаем на закрытой базе", - сказал Федотов.

Возобновление РПЛ запланировано на 10 апреля.

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