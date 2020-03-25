Главный тренер "Сочи" рассказал, по какому графику живет команда

Теги фк сочивладимир федотов

Главный тренер "Сочи" рассказал, по какому графику живет команда

Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов рассказал, по какому графику живет команда во время карантина.

Напомним, чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса.

"После победы над "Краснодаром" в 22-м туре провели восстановление. Потом отдохнули. Затем встретились, провели тренировку - и вновь ушли на трехдневные выходные, чтобы понять, как дальше двигаться. Сейчас три дня позанимались. Все тихо, спокойно. Работаем на закрытой базе", - сказал Федотов.

Возобновление РПЛ запланировано на 10 апреля.

Не пропустите: Смолов рассказал, что Кокорин зовет его в "Сочи"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Мамаев: "Мы уже 7 лет с Аланой вместе, а вы будете давиться желчью и мечтать о нашем разводе"

Мамаев: "Мы уже 7 лет с Аланой вместе, а вы будете давиться желчью и мечтать о нашем разводе"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов