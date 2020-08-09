Главный тренер "Сочи" высказался о двух пенальти в ворота "Спартака"

Теги спартак москвафк сочивладимир федотов

Главный тренер "Сочи" высказался о двух пенальти в ворота "Спартака"

Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов высказался о матче 1-го тура РПЛ со "Спартаком" (2:2). 

Команда ушла от поражения благодаря двум пенальти, назначенным в спорных эпизодах.

"Сложно говорить. То, что я видел, все закономерно. На матче был VAR. Они просмотрели моменты и приняли решения.

Фолили ли Жиго и Маслов? Знаете, как говорят: если рефери поставил пенальти, значит, пенальти был", - сказал Федотов в эфире "Матч Премьер".

В следующем туре "Спартак" сыграет с "Ахматом", "Сочи" встретится с "Химками".

Не пропустите: "Спартак" прокомментировал работу бригады арбитров на матче с "Сочи" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 9 августа

Главные новости дня: 9 августа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов