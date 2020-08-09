Главный тренер "Сочи" высказался о двух пенальти в ворота "Спартака"

Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов высказался о матче 1-го тура РПЛ со "Спартаком" (2:2).

Команда ушла от поражения благодаря двум пенальти, назначенным в спорных эпизодах.

"Сложно говорить. То, что я видел, все закономерно. На матче был VAR. Они просмотрели моменты и приняли решения.

Фолили ли Жиго и Маслов? Знаете, как говорят: если рефери поставил пенальти, значит, пенальти был", - сказал Федотов в эфире "Матч Премьер".

В следующем туре "Спартак" сыграет с "Ахматом", "Сочи" встретится с "Химками".

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