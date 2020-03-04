Главный тренер "Сочи" ярко высказался о Кокорине

Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов рассказал, что думает о новичке команды Александре Кокорине.

"Он обладает хорошими качествами. Как человеческими, так и футбольными.

Несомненно, большая удача, что Кокорин появился у нас. Это добавит нам заряда бодрости и энергии на остаток сезона", - сообщается в твиттере клуба.

Кокорин перешел в "Сочи" этой зимой из "Зенита" на правах аренды. В своем первом официальном матче 28-летний форвард забил гол.

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