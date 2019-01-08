Главный тренер "Спартака" высказался о будущем Ананидзе и Тимофеева

Завтра, 9 января, "Спартак" полетит в Объединенные арабские Эмираты на первый сбор, который закончится 16 января. В Дубай полетит 26 игроков.

В связи с этим Олег Кононов дал интервью пресс-службе, где высказался о будущем Ананидзе и Тимофеева.

"Мы рассчитываем, что Джано Ананидзе и Артём Тимофеев будут выступать за другие клубы на правах аренды. Цель понятна: им нужно получать максимальную игровую практику. Мы же продолжим за ними внимательно наблюдать с надеждой, что они будут прогрессировать", - сказал тренер.

Ананидзе стал играть в составе "Спартака" с 2009 года. Вместе с клубом он стал чемпионом России (2016/17), серебряным призёром чемпионата России (2009, 2011/12) и обладателем Суперкубка России (2017).

Тимофеев вошел в состав красно-белого клуба в 2013 году. Вместе со "Спартаком" он стал чемпионом России (2016/17) и бронзовым призёром чемпионата России по футболу (2017/18).

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