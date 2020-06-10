Главный тренер "Сток Сити" заразился коронавирусом

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Главный тренер "Сток Сити" заразился коронавирусом

Главный тренер "Сток Сити" Майкл О’Нил сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Ранее специалист сдавал пять тестов на Covid-19, которые давали отрицательный результат. Тренер отправится на карантин и будет поддерживать контракт с тренерским штабом клуба и футболистами при помощи видеосвязи.

Игроков команды будет тренировать ассистент главного тренера Билли МакКинлай.

Напомним, чемпионат Англии приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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