Главный тренер "Суонси" отправлен в отставку

Теги суонси ситипол клемент

Главный тренер "Суонси" отправлен в отставкуНаставник "Суонси" Пол Клемент отправлен в отставку.

Об этом говорится на официальном сайте клуба.

Боссы клуба приняли решение расстаться со специалистом из-за неудовлетворительных результатов, которые показывает команда.

После 18 туров "Суонси" находится на последнем месте турнирной таблицы чемпионата Англии. 

Читайте: "Суонси" теряет Бони | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Очередной разгром на "Этихаде": "Манчестер Сити" не заметил "Борнмут"

Очередной разгром на "Этихаде": "Манчестер Сити" не заметил "Борнмут"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов