Главный тренер "Суонси" отправлен в отставку

Наставник "Суонси" Пол Клемент отправлен в отставку.

Об этом говорится на официальном сайте клуба.

Боссы клуба приняли решение расстаться со специалистом из-за неудовлетворительных результатов, которые показывает команда.

После 18 туров "Суонси" находится на последнем месте турнирной таблицы чемпионата Англии.

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