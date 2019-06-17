Главный тренер "Тамбова": "Если бы я выдержал полгода с Туре, был бы круче Гвардиолы"

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Главный тренер "Тамбова": "Если бы я выдержал полгода с Туре, был бы круче Гвардиолы"

Главный тренер "Тамбова" Александр Григорян в эфире телеканала "Матч Премьер" заявил, что у него была возможность поработать с экс-игроком "Барселоны" и "Манчестер Сити" Яя Туре.

Ранее сообщалось, что Туре может перейти в клуб либо как игрок, либо как тренер. Однако после стало известно, что он получил предложение из Китая. Туре будет выступать за клуб "Циндао Хайню".

"Для меня было бы лестно поработать с Яя Туре. Он в состоянии послать куда подальше даже лучшего тренера в мире. Если бы я выдержал с ним полгода, уже этим можно было бы гордиться. Хоть в чем-то я был бы круче Гвардиолы, да", - сказал Григорян.

Напомним, что с декабря прошлого года Туре является свободным агентом. Его последним клубом был греческий "Олимпиакос".

Не пропустите: Дебютант РПЛ "Тамбов" может подписать Яя Туре. | http://soccernews.ru
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Крош

"даже лучшего тренера в мире".Facepalm.

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