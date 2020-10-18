Главный тренер "Томи" Кержаков прокомментировал поражение своей команды
Наставник "Томи" Александр Кержаков высказался по поводу поражения своей команды в матче 16-го тура ФНЛ против "Балтики" (0:1).
"Так как мы играли первый тайм сложно добиться какого-то результата. Если матч разделить на отрезки, то за первый тайм стыдно, за второй - нет.
Всем хочется, чтобы игра была намного лучше, играли быстрее. Но еще раз скажу, что второй тайм мы играли прилично, и если будем двигаться в этом направлении, то у нас все получится. Главное, чтобы все хорошее, что мы демонстрируем на футбольном поле, оставалось с нами, а над всем плохим мы будем работать.
Будем исправлять эти ошибки, которые мы допускаем в тактическом плане так как в техническом взрослым мужчинам, которые выходят на поле, мы помочь уже не сможем", - передает слова Кержакова пресс-служба ФНЛ.
После 16 туров ФНЛ "Томь" занимает 22 место в турнирной таблице.
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