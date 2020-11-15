Главный тренер "Торино" заразился коронавирусом

Главный тренер "Торино" Марко Джампало заразился коронавирусом. Об этом сообщает SportMediaset.

Ранее стало известно, что один из сотрудников клуба сдал положительный тест на Covid-19, однако имя заболевшего не сообщалось. Команда на данный момент находится на карантине.

После 7 туров Серии А "Торино" занимает 17 место в турнирной таблице.

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