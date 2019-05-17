Главный тренер тульского "Арсенала" подписал новый контракт с клубом
Наставник тульского "Арсенала" Игорь Черевченко заключил новый контракт с клубом сроком на один год, утверждает ТАСС.
"Подписан контракт на следующий сезон, на один год. Целей на сезон пока не ставилось, у нас еще две игры, которые надо провести успешно", - сказал тренер.
Напомним, Черевченко работает с клубом с осени 2018 года. Под его руководством "Арсенал" дошел до полуфинала Кубка России.
"Арсеналу" предстоит сыграть 19 мая с "Краснодаром" и 26 мая с "Динамо".
Не пропустите: "Арсенал" планирует подписать двух хавбеков| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
1
Местре: "У "Реала" нет женской команды - это позор"
-
"Спартак" интересуется игроком "Брюгге" Хансом Ванакеном
-
Аллегри: "Я не знаю, кто меня заменит в "Ювентусе", но уверен, это будет великий тренер"
-
Рабьо приглашен на празднование чемпионства ПСЖ в Лиге 1
-
В Фернандесе заинтересованы пять топ-клубов Европы
-
Хави: "Не отрицаю, я бы хотел вернуться в "Барселону", но я должен быть готов к этому"
-
Главный тренер тульского "Арсенала" подписал новый контракт с клубом
-
Конте не входит в число кандидатов на пост главного тренера "Ювентуса"
-
Почеттино условно дисквалифицирован на один матч Лиги чемпионов
-
Головин - в заявке "Монако" на матч с "Амьеном"
-
Жардим: "Я думаю, что все команды на своем месте в турнирной таблице"
-
5
"Бавария" проведет акцию в поддержку ЛГБТ-сообщества
-
2
Гвардиола: "Я разговаривал с руководством и знаю, что они сделали. Я им доверяю"
-
Аллегри - лучший тренером в истории "Ювентуса" по среднему числу побед
-
"Ахмат" и "Ростов" не получили лицензии УЕФА
-
2
"Манчестер Юнайтед" претендует на игрока "Фулхэма" Райана Сессеньона
-
"Ювентус" ведет переговоры с Почеттино
-
Тите прокомментировал информацию о том, что Неймар не будет капитаном команды на Кубке Америки
-
Маммана пошутил о том, почему аргентинских игроков "Зенита" не включили в предварительный состав национальной команды
-
Быстров: "Панов всю жизнь хотел за "Спартак" играть, его не отпустили"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|27
|58
|2
|Локомотив Москва
|28
|52
|3
|Краснодар
|28
|50
|4
|Спартак Москва
|28
|46
|5
|ЦСКА Москва
|27
|45
|6
|Арсенал Тула
|28
|45
|7
|Ахмат
|28
|39
|8
|Ростов
|28
|38
|9
|Оренбург
|28
|37
|10
|Рубин
|28
|35
|11
|Урал
|28
|34
|12
|Динамо Москва
|28
|31
|13
|Крылья Советов
|28
|28
|14
|Уфа
|28
|26
|15
|Анжи
|28
|20
|16
|Енисей Красноярск
|28
|19