Главный тренер тульского "Арсенала" подписал новый контракт с клубом

Теги арсенал тулаигорь черевченко

Главный тренер тульского "Арсенала" подписал новый контракт с клубом

Наставник тульского "Арсенала" Игорь Черевченко заключил новый контракт с клубом сроком на один год, утверждает ТАСС.

"Подписан контракт на следующий сезон, на один год. Целей на сезон пока не ставилось, у нас еще две игры, которые надо провести успешно", - сказал тренер.

Напомним, Черевченко работает с клубом с осени 2018 года. Под его руководством "Арсенал" дошел до полуфинала Кубка России.

"Арсеналу" предстоит сыграть 19 мая с "Краснодаром" и 26 мая с "Динамо".

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