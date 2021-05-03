Главный тренер тульского "Арсенала" прокомментировал конфликт с тренерами "Спартака"
Фото: твиттер "Арсенала"/Автор неизвестен
Главный тренер тульского "Арсенала" Дмитрий Парфенов поделился своими впечатлениями после поражения от "Спартака" (1:2).
– "Показалось, что вы на протяжении матча были недовольны судейством, но после игры подошли к арбитру Иванову и пожали руку. Все осталось на поле?"
– "Это эмоции, футбол. Не то что недоволен – просто это эмоции".
– "А еще у вас были эмоции с кем-то на тренерской скамейке "Спартака". Вы, мне показалось, даже в рукопашную готовы были пойти. Что произошло-то?"
– "Все нормально, все отлично. Просто надо вести себя нормально, вот и все, с уважением, а не рассказывать сказки. Я команде этой восемь лет отдал и достаточно выиграл.
Просто уважать надо людей и коллег своих, вот и все", – сказал Парфенов в эфире программы "8-16" на Матч Премьер.
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