Главный тренер тульского "Арсенала" рассказал, когда команда выйдет из самоизоляции

Главный тренер тульского "Арсенала" Игорь Черевченко рассказал, когда команда начнет тренировки в период самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

"Не могу сказать, когда игроки выйдут из режима самоизоляции. Мы с руководством на связи, поэтому, как только дадут добро, так сразу и соберемся. Из иностранцев у нас уехал только Роберт Бауэр. Остальные все здесь на месте", - цитирует Черевченко РИА Новости.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 3 073 509 человек.

Не пропустите: Президент "Урала" сообщил, что клуб готов к любому варианту возобновления РПЛ| http://soccernews.ru