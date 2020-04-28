Главный тренер тульского "Арсенала" рассказал, когда команда выйдет из самоизоляции

Теги арсенал тулаигорь черевченко

Главный тренер тульского "Арсенала" рассказал, когда команда выйдет из самоизоляции

Главный тренер тульского "Арсенала" Игорь Черевченко рассказал, когда команда начнет тренировки в период самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

"Не могу сказать, когда игроки выйдут из режима самоизоляции. Мы с руководством на связи, поэтому, как только дадут добро, так сразу и соберемся. Из иностранцев у нас уехал только Роберт Бауэр. Остальные все здесь на месте",  - цитирует Черевченко РИА Новости. 

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 3 073 509 человек. 

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