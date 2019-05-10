Главный тренер "Урала": "Непонятно, как засчитали гол Сутормина"
Наставник "Урала" Дмитрий Парфенов в эфире "Матч ТВ" подвел итоги ничейного матча с "Оренбургом" в рамках 28-го тура РПЛ.
Матч закончился результативной ничьей (2:2).
"В конце матча сравняли счёт, хотя контролировал всю игру. Непонятно, как засчитали гол Сутормина, ведь в том моменте лайнсмен сначала показал положение вне игры. С другой стороны, VAR мы ещё не ввели. Надо смотреть, не хочется говорить лишнего на эмоциях. Радует, что доиграли до самого конца", - сказал Парфёнов.
"Оренбург", набрав 37 очков, занимает 7 место в турнирной таблице РПЛ, "Урал" с 34 очками расположился на 11 строчке.
Не пропустите: Экс-игрок "Спартака", возможно, занижал свой возраст. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
1
Трансфер Матейса де Лигта в "Барселону" может сорваться
-
"Бенфика" согласовала новый контракт с нападающим Жоау Фелишем
-
Клопп недоволен решением УЕФА провести финал Лиги Европы в Баку
-
Лофтус-Чик: "Все игроки "Челси" были бы рады, если бы Азар остался в команде до конца карьеры"
-
Главный тренер "Урала": "Непонятно, как засчитали гол Сутормина"
-
Давид Луиз в скором времени подпишет новый контракт с "Челси"
-
Стерлинг поделился эмоциями от выхода своего бывшего клуба "Ливерпуля" в финал Лиги чемпионов
-
Несколько ключевых игроков "Ливерпуля", возможно, пропустят финальный матч АПЛ
-
Сульшер: "Если "Манчестер Юнайтед" сможет побороться за чемпионство - это будет чудом"
-
Моура стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
-
1
Азар: "Если финал Лиги Европы будет моим последним матчем за "Челси", постараюсь помочь команде выиграть трофей"
-
Эрнандес: "Недоволен своим положением в ЦСКА"
-
"Оренбург" на 96-й минуте упустил победу над "Уралом"
-
У Мхитаряна не будет проблем с въездом в Азербайджан на финал Лиги Европы
-
6
"Барселона" определилась со стоимостью Коутиньо
-
1
Неймар дисквалифицирован на три матча за удар фаната
-
Шпаргалка для Эмери! Рассказываем о ТОП-6 футболистах, которые могут усилить "Арсенал" уже этим летом
-
Агент: "Яя Туре завершил карьеру"
-
11
Моуринью: "Для меня вопрос, почему "Энфилд" стал сюрпризом для "Барселоны"
-
Пять игроков "Челси" попали в сборную недели Лиги Европы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|27
|58
|2
|Локомотив Москва
|27
|49
|3
|Краснодар
|27
|47
|4
|ЦСКА Москва
|27
|45
|5
|Спартак Москва
|27
|43
|6
|Арсенал Тула
|27
|42
|7
|Ростов
|27
|37
|8
|Ахмат
|27
|36
|9
|Оренбург
|27
|36
|10
|Рубин
|27
|35
|11
|Урал
|27
|33
|12
|Динамо Москва
|27
|30
|13
|Крылья Советов
|27
|28
|14
|Уфа
|27
|26
|15
|Анжи
|27
|20
|16
|Енисей Красноярск
|27
|19