Главный тренер "Урала": "Непонятно, как засчитали гол Сутормина"

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Главный тренер "Урала": "Непонятно, как засчитали гол Сутормина"

Наставник "Урала" Дмитрий Парфенов в эфире "Матч ТВ" подвел итоги ничейного матча с "Оренбургом" в рамках 28-го тура РПЛ. 

Матч закончился результативной ничьей (2:2).

"В конце матча сравняли счёт, хотя контролировал всю игру. Непонятно, как засчитали гол Сутормина, ведь в том моменте лайнсмен сначала показал положение вне игры. С другой стороны, VAR мы ещё не ввели. Надо смотреть, не хочется говорить лишнего на эмоциях. Радует, что доиграли до самого конца", - сказал Парфёнов.

"Оренбург", набрав 37 очков, занимает 7 место в турнирной таблице РПЛ, "Урал" с 34 очками расположился на 11 строчке. 

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