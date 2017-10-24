Главный тренер "Урала" в восторге от игры Бикфалви

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов расхвалил работу полузащитника команды Эрика Бикфалви.

"Да, он просто зверюга (смеется). Конечно, это большой профессионал! Были бы все игроки такие, как он… Вы бы видели, как Бикфалви пашет на тренировках, выгрызает мячи. Даже если у него небольшая травма, он борется до конца.

Зимой его уведут наши гранды? Я так не думаю. Он все-таки возрастной футболист. Посмотрим. Пока нет никаких предпосылок, что Бикфалви покинет "Урал", - сказал он.

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