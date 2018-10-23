Главный тренер "Валенсии": "Черышев - фантастический игрок"

Главный тренер "Валенсии" Марселино дал оценку вингеру своей команды Денису Черышеву.

"Дениса мы уже знали по "Вильярреалу". Замечательный человек, фантастический игрок. Что касается его игровых качеств, то это футболист, которого отличают стабильность и профессионализм. Если говорить о его бойцовских качествах, то игрок такого плана нам и нужен на левом краю. Черышев хорошо дополняет команду, и мы надеемся, что он будет играть за "Валенсию" очень хорошо", - приводит слова наставника "летучих мышей" официальный сайт УЕФА.

Напомним, "Валенсия" прокомментировала травму Черышева. | soccernews.ru