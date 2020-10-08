Главный тренер "Валенсии" Грасия подтвердил, что останется в клубе
Главный тренер "Валенсии" Хави Грасия рассказал, что продолжит работать в клубе.
Ранее сообщалось, что специалист был недоволен, что клуб не подписал ни одного игрока в летнее трансферное окно. При этом клуб покинули 4 футболиста. Из-за этого тренер хотел покинуть свой пост.
Сообщается, что если Гарсиа решит уйти из "Валенсии", ему придется заплатить 3 миллиона евро.
"Чтобы избежать слухов, я хочу прояснить, что я нахожусь в распоряжении владельца и президента.
Я сделаю все возможно, чтобы добиться максимально хороших результатов", - цитирует Грасию EFE.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14