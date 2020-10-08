Главный тренер "Валенсии" Грасия подтвердил, что останется в клубе

Главный тренер "Валенсии" Хави Грасия рассказал, что продолжит работать в клубе.

Ранее сообщалось, что специалист был недоволен, что клуб не подписал ни одного игрока в летнее трансферное окно. При этом клуб покинули 4 футболиста. Из-за этого тренер хотел покинуть свой пост.

Сообщается, что если Гарсиа решит уйти из "Валенсии", ему придется заплатить 3 миллиона евро.

"Чтобы избежать слухов, я хочу прояснить, что я нахожусь в распоряжении владельца и президента.

Я сделаю все возможно, чтобы добиться максимально хороших результатов", - цитирует Грасию EFE.

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