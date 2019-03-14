Главный тренер "Валенсии" прокомментировал игру против "Краснодара"

Наставник "Валенсии" Марселино Гарсия Тораль дал комментарии после игры против "Краснодара" (1:1).

"Краснодар" отлично начал встречу, однако потом мы контролировали игру. У соперника почти не было опасных моментов, однако стоит признать, что они забили великолепный гол. Я думаю, мы заслуженно прошли в следующий раунд. Это была интересная игра, в которой фортуна была на нашей стороне.

"Краснодару" не стоит сильно расстраиваться. Клуб был основан только в 2008 году. У них еще нет звездных футболистов. Однако у них крепкая команда, у которой еще все впереди", - приводят слова Тораля российские СМИ.

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