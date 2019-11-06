Главный тренер "Валенсии" прокомментировал травму Черышева

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Главный тренер "Валенсии" прокомментировал травму Черышева

Главный тренер "Валенсии" Альберт Селадес прокомментировал травму игрока команды Дениса Черышева, полученную в матче 4-го тура Лиги Чемпионов с "Лиллем" (4:1).

Напомним, футболиста пришлось заменить на 30-й минуте.

Отметим, что 28 летний полузащитник вызван в сборную России на ноябрьские матчи.

"У Черышева неприятные ощущения в бедре. Завтра он пройдет медицинское обследование", - сказал тренер.

У "Валенсии" 7 баллов в группе H и 3 место, "Лилль" на 4 позиции.

В следующем туре команды сыграют 27 ноября.

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