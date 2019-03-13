Главный тренер "Валенсии" рассказал о перспективах Черышева в матче с "Краснодаром"
Главный тренер "Валенсии" Марселино Гарсия Тораль рассказал, что думает об ответном матчем 1/8 финала Лиги Европы с "Краснодаром".
Нам необходимо найти хорошую возможность, чтобы выиграть и пройти дальше. "Краснодар" быстая команда, мы должны сохранять равновесие.
Что касается Черышева - он в прекрасной форме и имеет все шансы участвовать в матче", - заявил Тораль.
Матч "Краснодар" - "Валенсия" состоится завтра, 14 марта. Начало - в 23:00 (мск).
А еще: Черышев прокомментировал победу над "Краснодаром"| http://soccernews.ru
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