Главный тренер "Валенсии" рассказал о перспективах Черышева в матче с "Краснодаром"

Главный тренер "Валенсии" Марселино Гарсия Тораль рассказал, что думает об ответном матчем 1/8 финала Лиги Европы с "Краснодаром".

Нам необходимо найти хорошую возможность, чтобы выиграть и пройти дальше. "Краснодар" быстая команда, мы должны сохранять равновесие.

Что касается Черышева - он в прекрасной форме и имеет все шансы участвовать в матче", - заявил Тораль.

Матч "Краснодар" - "Валенсия" состоится завтра, 14 марта. Начало - в 23:00 (мск).

А еще: Черышев прокомментировал победу над "Краснодаром"| http://soccernews.ru