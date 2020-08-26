Главный тренер "Вест Бромвича" хочет видеть в команде Влашича

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Главный тренер "Вест Бромвича" хочет видеть в команде Влашича

Главный тренер "Вест Бромвича" Славен Билич сказал, что хотел бы видеть в своей команде хавбека ЦСКА Николу Влашича.

"Хочу видеть Влашича в команде. Мы говорили о нем.  Ябыл бы счастлив, если бы мог просто позвонить и купить Николу. Но ЦСКА захочет солидную сумму . "Зенит" предлагал за него много денег", - цитирует Билича Index HR.

22-летний Влашич выступает за ЦСКА с 2019 года, провел за клуб 71 матч во всех турнирах, забил 23 гола и отдал 14 результативных передач. Его контракт с московским клубом действует до лета 2024 года.

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