Главный тренер "Вест Бромвича" хочет видеть в команде Влашича

Главный тренер "Вест Бромвича" Славен Билич сказал, что хотел бы видеть в своей команде хавбека ЦСКА Николу Влашича.

"Хочу видеть Влашича в команде. Мы говорили о нем. Ябыл бы счастлив, если бы мог просто позвонить и купить Николу. Но ЦСКА захочет солидную сумму . "Зенит" предлагал за него много денег", - цитирует Билича Index HR.

22-летний Влашич выступает за ЦСКА с 2019 года, провел за клуб 71 матч во всех турнирах, забил 23 гола и отдал 14 результативных передач. Его контракт с московским клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Влашич в инстаграме опубликовал милое детское фото. | http://soccernews.ru