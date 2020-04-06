Главный тренер "Вест Хэма" Мойес готов сократить зарплату на 30%

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес согласился сократить свою зарплату на 30% из-за кризиса, возникшего из-за пандемии коронавируса. Он стал третьим специалистом АПЛ, который пошел на понижение оклада. Об этом сообщает The Sun.

Ранее сократить зарплату также согласились Эдди Хоу из "Борнмута" и Грэм Поттер из "Брайтона".

Ранее сообщалось, что АПЛ проведет переговоры с правительством Великобритании о возобновлении сезона в июне.

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