Главный тренер "Вест Хэма" Мойес излечился от коронавируса

Наставник "Вест Хэма" Дэвид Мойес излечился от коронавируса и вернулся к работе.

Напомним, 22 сентября стало известно, что главный тренер и футболисты Исса Диоп и Джош Каллен сдали положительные тесты на Covid-19.

"Чувствую себя намного лучше. Конечно, был в шоке, когда это случилось перед матчем с "Халл Сити", но сейчас это часть жизни. Мы все приняли тот факт, что COVID существует", - цитирует Мойеса официальный сайт клуба.

18 октября "Вест Хэм" на выезде сыграет с "Тоттенхэмом". Начало - в 18:20 (мск).

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