Главный тренер "Вильярреала" поделился эмоциями от матча с "Зенитом"

Главный тренер "Вильярреала" Хавьер Кальеха рассказал, что думает о первом матче 1/8 финала Лиги Европы с "Зенитом" (3:1).

"Дело не в слабых местах "Зенита". Но мы умело пользовались своими сильными сторонами. Мы доминировали в матче, поэтому смогли забить 3 гола. С нашей стороны матч был прекрасным.

То, что мы пропустили гол, это игровой момент.

Мы анализировали команды и знали, что у них два отличных нападающих. Мы добились победы потому, что контролировали мяч.

Я думаю, можно сравнить "Зенит" с "Алавесом", - сказал Кальехи.

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