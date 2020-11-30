Главный тренер "Зальцбурга": "Локомотив" уверенно играет в обороне по счету"

Главный тренер "Зальцбурга" Джесси Марш перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с московским "Локомотивом" рассказал о сильных сторонах российского клуба.

"Зальцбург" пытается играть агрессивно и в атаку. Если мы пропустим первыми, отыграться будет нелегко. "Локомотив" уверенно играет в обороне по счету", - передает слова Марша "СЭ".

Матч "Локомотив" - "Зальцбург" запланирован на 1 декабря, Начало встречи - в 20:55 (мск).

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