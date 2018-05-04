Главный тренер "Зальцбурга": "Не держу зла на российских арбитров"

Главный тренер "Зальцбурга" Марко Розе признал, что российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым допустила ключевую ошибку в матче полуфинала Лиги Европы с "Марселем" (2:1).

Судьи по ошибке назначили угловой в концовке встречи, с которого французы забили решающий мяч.

"Мне сказали, что российские судьи очень расстроены, они знают, что допустили ошибку. Более того, арбитры признали эту ошибку. Если кто-то может сказать, что он виноват, то я готов его простить", - сказал он. | http://soccernews.ru