Главный тренер "Зари": "Игра была до забитого мяча"

Главный тренер луганской "Зари" Юрий Вернидуб оценил игру своей команды в матче Лиги Европы с "Гертой" (0:2).

"Игра была до забитого мяча. Скажу честно, мне не понравились первые минут 25. Полностью проиграли единоборства, подборы. "Герта" выглядела лучше нас, поэтому заслуженно забила мяч и заслуженно победила. Нам не хватило сил. Были моменты, пусть их было и не много, после которых можно было уравнять шансы.

Во втором тайме сделали фатальную ошибку, отдавая передачу поперёк поля. Когда пропустили второй гол, стало понятно, что "Герта" не упустит победу", - сказал он. | http://soccernews.ru