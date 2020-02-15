Главный тренера "Аталанты" Гасперини высказался о системе видеопомощи арбитрам

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Главный тренера "Аталанты" Гасперини высказался о системе видеопомощи арбитрам

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини заявил, что VAR не оправдал ожиданий. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

"Система работает хаотично. Это может вызвать проблемы в будущем. Мне не очень приятно об этом говорить, было много видимых инцидентов. Слишком много ошибок. Это вызывает ещё больше сомнений в целесообразности использования VAR. Думаю, VAR полностью провалилась", - сказал Гасперини.

Сегодня, 15 февраля, "Аталанта" встретится с "Ромой" в рамках чемпионата Италии. Начало - в 22:45 (мск).

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

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