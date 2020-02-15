Главный тренера "Аталанты" Гасперини высказался о системе видеопомощи арбитрам
Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини заявил, что VAR не оправдал ожиданий. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
"Система работает хаотично. Это может вызвать проблемы в будущем. Мне не очень приятно об этом говорить, было много видимых инцидентов. Слишком много ошибок. Это вызывает ещё больше сомнений в целесообразности использования VAR. Думаю, VAR полностью провалилась", - сказал Гасперини.
Сегодня, 15 февраля, "Аталанта" встретится с "Ромой" в рамках чемпионата Италии. Начало - в 22:45 (мск).
А еще: "Аталанта" подписала хавбека, отказавшего летом "Спартаку"| http://soccernews.ru
главное
-
Sportwetten24: Тедеско - главный кандидат на пост главного тренера "Герты"
-
ЦСКА отказался от подписания Караева из-за проблем с весом
-
"Челси" может летом заменить Лэмпарда на Симеоне
-
"Лигочемпионовские" разборки в Италии, Сульшер против Лэмпарда и вызов для "Барсы":рассказываем, что посмотреть на выходных
-
Владельцы "Манчестер Юнайтед" определились с ценой на клуб
Лента новостей
-
СПАЛ потерпел очередное поражение в Серии А
-
Зидан рассказал о готовности Азара сыграть впервые после травмы
-
Алисон: "Ливерпуль" - это акула, почуявшая запах крови в воде"
-
Хавбек "Ман Сити" Сане продолжает настаивать на переходе в "Баварию"
-
1
Главный тренера "Аталанты" Гасперини высказался о системе видеопомощи арбитрам
-
"Бернли" на выезде обыграл "Саутгемптон" в АПЛ
-
1
Конте - о матче с "Лацио": "Игра двух аутсайдеров"
-
Sportwetten24: Тедеско - главный кандидат на пост главного тренера "Герты"
-
"Реал", "Ливерпуль" и "Ман Сити" вступят в гонку за Траоре
-
Спортивный директор "Зенита" рассказал о переходе Малкома
-
"Мальорка" минимально обыграла "Алавес" и отправила "Сельту" Смолова в зону вылета
-
ЦСКА отказался от подписания Караева из-за проблем с весом
-
1
Гендиректор "Зенита" рассказал, почему клуб не подтверждает аренду Кокорина в "Сочи"
-
Тедеско объяснил, почему он изучает русский язык
-
Смолов попал в заявку "Сельты" на матч с "Реалом"
-
ЦСКА в товарищеском матче уничтожил "Делемон", у Кучаева хет-трик
-
Тедеско посетовал на нехватку опыта у игроков "Спартака"
-
Дортмундская "Боруссия" похвасталась невероятным перформансом болельщиков
-
Роналду станет обладателем Золотой визы в ОАЭ
-
"Эвертон" планирует усилиться защитником "Манчестер Юнайтед"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|23
|54
|2
|Ювентус
|23
|54
|3
|Лацио
|23
|53
|4
|Аталанта
|23
|42
|5
|Рома
|23
|39
|6
|Хеллас Верона
|23
|34
|7
|Болонья
|23
|33
|8
|Кальяри
|23
|32
|9
|Парма
|23
|32
|10
|Милан
|23
|32
|11
|Наполи
|23
|30
|12
|Сассуоло
|23
|29
|13
|Торино
|23
|27
|14
|Фиорентина
|23
|25
|15
|Удинезе
|23
|25
|16
|Лечче
|24
|25
|17
|Сампдория
|23
|23
|18
|Дженоа
|23
|19
|19
|Брешия
|23
|16
|20
|СПАЛ
|24
|15