Главный трофей испанской Ла Лиги побывал в Киеве

Главный трофей испанской Ла Лиги, за который ведут борьбу Лионель Месси, Криштиану Роналду, Антуан Гризманн и многие другие звёзды этого чемпионата, побывал в Киеве.

В столицу Украины трофей привезли представители испанского первенства в рамках совместной с телеканалами "Футбол-1" и "Футбол-2" программы по популяризации Ла Лиги в Европе и мире.

Официальным фан-клубом "Барселоны" "Барса Киев" была организована встреча для всех желающих прикоснуться к главному испанскому трофею, сделать фото и поучаствовать в розыгрышах призов от телеканалов, Ла Лиги и непосредственно самого фан-клуба.

Напомним, в Киеве состоится финал Лиги Чемпионов сезона 2017/2018. А последние три розыгрыша турнира выигрывали исключительно представители Ла Лиги - "Барселона" и мадридский "Реал".

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