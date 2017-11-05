Главный трофей испанской Ла Лиги побывал в Киеве

Теги ла лига

Главный трофей испанской Ла Лиги побывал в Киеве

Главный трофей испанской Ла Лиги, за который ведут борьбу Лионель Месси, Криштиану Роналду, Антуан Гризманн и многие другие звёзды этого чемпионата, побывал в Киеве.

В столицу Украины трофей привезли представители испанского первенства в рамках совместной с телеканалами "Футбол-1" и "Футбол-2" программы по популяризации Ла Лиги в Европе и мире. 

Официальным фан-клубом "Барселоны" "Барса Киев" была организована встреча для всех желающих прикоснуться к главному испанскому трофею, сделать фото и поучаствовать в розыгрышах призов от телеканалов, Ла Лиги и непосредственно самого фан-клуба.

Напомним, в Киеве состоится финал Лиги Чемпионов сезона 2017/2018. А последние три розыгрыша турнира выигрывали исключительно представители Ла Лиги - "Барселона" и мадридский "Реал".

Не пропустите! Бьянка Гаскойн - самая горячая девушка октября | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

"Реал" добывает убедительную победу над "Лас-Пальмасом"

"Реал" добывает убедительную победу над "Лас-Пальмасом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 11 31
2 Валенсия 11 27
3 Реал Мадрид 11 23
4 Атлетико Мадрид 11 23
5 Вильярреал 11 20
6 Севилья 11 19
7 Реал Сосьедад 11 17
8 Бетис 11 17
9 Леганес 11 17
10 Жирона 11 15
11 Сельта Виго 11 14
12 Хетафе 11 13
13 Эспаньол 11 13
14 Леванте 11 12
15 Атлетик Бильбао 11 11
16 Депортиво Ла-Корунья 11 11
17 Эйбар 11 8
18 Алавес 11 6
19 Лас Пальмас 11 6
20 Малага 11 4
Полная таблица

топ-5 тегов