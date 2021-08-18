Главный врач сборной России покинет команду: названа причина

Фото: инстаграм Эдуарда Безуглова/Автор неизвестен

Главный врач сборной России Эдуард Безуглов принял решение покинуть команду из-за конфликта новым тренером по физподготовке Луисом Мартинесом, сообщает "Чемпионат".

По сведениям источника, Безуглов был недоволен тем, что Мартинес вмешивается в работу медицинского штаба, требует постоянных отчетов и исполнения своих рекомендаций по лечению футболистов.

Таким образом, Безуглов сосредоточится на работе в ЦСКА. Несколько недель назад он возглавил медицинский штаб московского клуба.

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