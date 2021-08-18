Главный врач сборной России покинет команду: названа причина
Фото: инстаграм Эдуарда Безуглова/Автор неизвестен
Главный врач сборной России Эдуард Безуглов принял решение покинуть команду из-за конфликта новым тренером по физподготовке Луисом Мартинесом, сообщает "Чемпионат".
По сведениям источника, Безуглов был недоволен тем, что Мартинес вмешивается в работу медицинского штаба, требует постоянных отчетов и исполнения своих рекомендаций по лечению футболистов.
Таким образом, Безуглов сосредоточится на работе в ЦСКА. Несколько недель назад он возглавил медицинский штаб московского клуба.
Не пропустите: ЦСКА может подписать игрока киевского "Динамо". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Зенит" сделал новое предложение по скандальному бразильцу из "Галатасарая"
-
Мбаппе определился со своим будущим
-
"Бешикташ" усилился форвардом "Челси". Клуб представил его в образе Бэтмена (видео)
-
Папу Гомес рассказал подробности своего скандального ухода из "Аталанты"
-
Главные новости дня: 17 августа
Лента новостей
-
Главный врач сборной России покинет команду: названа причина
-
Мостовой назвал желаемого соперника для "Зенита" в Лиге Чемпионов
-
Видаль ответил на предложение перейти в клуб Бекхэма
-
Хабиб высказался об уходе Черчесова из сборной России
-
"Зенит" показал травму лица Малкома после матча с "Локомотивом" (фото)
-
Расписание матчей 5-го тура РПЛ
-
Бывший вратарь "Спартака" Романьоли определился с новым клубом
-
"Зенит" сделал новое предложение по скандальному бразильцу из "Галатасарая"
-
Мбаппе определился со своим будущим
-
Форвард "Рубина" Игнатьев получил предложение из Европы
-
"Бешикташ" усилился форвардом "Челси". Клуб представил его в образе Бэтмена (видео)
-
"Эспаньол" подписал экс-игрока "Барселоны"
-
Хендрикс получил предложения от трех клубов из Европы
-
"Челси" работает над продажей Эмерсона
-
У Рамоса произошел конфликт в ПСЖ
-
Зинченко прокомментировал уход Шевченко из сборной Украины
-
Кроос выбрал лучшего из пары Месси и Роналду
-
1
Роналду продолжает расширять свой бизнес по пересадке волос в Испании
-
Гасперини ответил на слова Папу Гомеса о конфликте в "Аталанте"
-
"Брентфорд" подписал испанского вратаря