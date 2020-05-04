Главный врач тульского "Арсенала" рассказал, как режим самоизоляции может повлиять на игроков
Главный врач тульского "Арсенала" Александр Резепов рассказал, как пандемия коронавируса может повлиять на футболистов.
Напомним, розыгрыш РПЛ приостановлен из-за Covid-19 до 31 мая. Ранее сообщалось, что сезон может быть возобновлен с 21 или 28 июня.
"Футболисты, как и мы с вами, находятся под влиянием факторов извне. Явление депрессии присутствует в сложившейся ситуации. Если спортсмен находится в кругу своей семьи, то он легче перенесет карантин. Ему есть кем и чем заниматься, есть для кого жить. А если спортсмен оторван от своей семьи, то это уже совсем другое.
У нас в команде некоторые иностранцы остались в России. Конечно, им намного тяжелее. Они понимают, что ничем не могут помочь своим близким, даже просто увидеть их и обнять. Фактор депрессии здесь будет более явным. Другой вопрос в том, кто как ее переносит. Многие стараются переключить свой мозг тренировками и физическими нагрузками. Но, есть немаленький процент спортсменов, которые тяжело перенесут сидение дома", цитирует Резепова Sport24.
На данный момент все игроки находятся на самоизоляции и занимаются в домашних условиях по индивидуальным программам.
Не пропустите: "Спартак" определился со стоимостью Аиртона| http://soccernews.ru
главное
-
"Амьен" создал петицию с предложением расширить Лигу 1 до 22 клубов
-
Новый сезон в ФНЛ может начаться не раньше сентября
-
Жиго не планирует получать гражданство РФ и играть за сборную России
-
"Байер" готов заплатить 30 миллионов евро за защитника "Барселоны"
-
"Арсенал" готов этим летом продать шесть игроков
Лента новостей
-
Немецкая футбольная лига сообщила о результатах тестирования на коронавирус в клубах
-
Экс-тренер "Анжи" Гаджиев вступился за Шалимова
-
"Атлетик" и "Реал Сосьедад" попросили отложить финал Кубка Испании, пока болельщикам не разрешат посещение игр
-
Дани Алвес выложил в инстаграме забавное фото
-
Червиченко: "К Шалимову я всегда относился как к человеку недалекому"
-
Хамес Родригес, возможно, не покинет "Реал" этим летом
-
"Амьен" создал петицию с предложением расширить Лигу 1 до 22 клубов
-
Новый сезон в ФНЛ может начаться не раньше сентября
-
Жиго не планирует получать гражданство РФ и играть за сборную России
-
2
"Байер" готов заплатить 30 миллионов евро за защитника "Барселоны"
-
Шалимов признался, что иногда испытывает агрессию по отношению к украинским экспертам
-
"Манчестер Юнайтед" интересуется 20-летним защитником "Лейпцига"
-
Главный врач тульского "Арсенала" рассказал, как режим самоизоляции может повлиять на игроков
-
"Арсенал" готов этим летом продать шесть игроков
-
Шалимов прокомментировал интервью вратаря "Крыльев Советов" Фролова
-
Бруну Фернандеш рассказал о своем примере для подражания
-
2
Анри сравнил свои выступления за "Арсенал" и "Барселону"
-
1
Комитет по этике РФС может рассмотреть заявление Шалимова про бомжей и дармоедов
-
3
Каррагер не включил Роналду в символическую сборную победителей Лиги Чемпионов
-
"Спартак" определился со стоимостью Аиртона
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20