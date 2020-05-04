Главный врач тульского "Арсенала" рассказал, как режим самоизоляции может повлиять на игроков

Главный врач тульского "Арсенала" Александр Резепов рассказал, как пандемия коронавируса может повлиять на футболистов.

Напомним, розыгрыш РПЛ приостановлен из-за Covid-19 до 31 мая. Ранее сообщалось, что сезон может быть возобновлен с 21 или 28 июня.

"Футболисты, как и мы с вами, находятся под влиянием факторов извне. Явление депрессии присутствует в сложившейся ситуации. Если спортсмен находится в кругу своей семьи, то он легче перенесет карантин. Ему есть кем и чем заниматься, есть для кого жить. А если спортсмен оторван от своей семьи, то это уже совсем другое.

У нас в команде некоторые иностранцы остались в России. Конечно, им намного тяжелее. Они понимают, что ничем не могут помочь своим близким, даже просто увидеть их и обнять. Фактор депрессии здесь будет более явным. Другой вопрос в том, кто как ее переносит. Многие стараются переключить свой мозг тренировками и физическими нагрузками. Но, есть немаленький процент спортсменов, которые тяжело перенесут сидение дома", цитирует Резепова Sport24.

На данный момент все игроки находятся на самоизоляции и занимаются в домашних условиях по индивидуальным программам.

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