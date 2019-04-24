Главный врач "Зенита" посетил Кокорина в СИЗО

Главный врач питерского "Зенита" Михаил Гришин прибыл в московский следственный изолятор, где содержится нападающий команды Александр Кокорин.

"Да, врач "Зенита" приехал, прошёл на территорию и находится у Александра Кокорина. Это главный врач "Зенита" Михаил Гришин. Он приехал в Москву один, так как сегодня у "Зенита" официальный матч в Санкт-Петербурге. Гришин будет находится в СИЗО столько, сколько это будет необходимо. Никакого регламентирующего времени у него нет. Учитывая, что у Александра была травма спортивная, а в СИЗО отсутствуют спортивные врачи, такая необходимость была. Тем более, врач из "Зенита" занимался реабилитацией Александра, знает специфику этой травмы. Разумеется, он полезен в данном случае, чтобы диагностировать имеющиеся проблемы и назначить лечение.

ОНК Москвы возьмёт на контроль эту ситуацию, руководствуясь заключением врача "Зенита". По мере возможности поможем обеспечить Александру необходимое лечение на территории следственного изолятора. Если будет необходимо повторное посещение врача "Зенита", будем всячески содействовать обращениям адвокатов. Всё зависит от того, что сегодня скажет врач", - заявил ответственный секретарь ОНК по Москве Иван Мельников.

Напомним, что Кокорин на протяжении нескольких месяцев жалуется на боли в колене. Прошлой весной спортсмен перенёс операцию в связи с разрывом крестообразных связок.

Под арестом форвард, согласно последнему решению суда, пробудет до 25 сентября.

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