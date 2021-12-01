Главред France Football рассказал, кого он выбрал в голосовании за "Золотой мяч"

Фото: инстаграм Роберта Левандовски/Автор неизвестен

Главный редактор журнала France Football Паскаль Ферре рассказал, что он отдал свой голос польскому нападающему мюнхенской "Баварии" Роберту Левандовски в голосовании за "Золотой мяч" по итогам 2021 года.

"Выборы победителя "Золотого мяча" проходят на демократической системе. Месси выбрало жюри, которое состоит из 10 человек. Но я не отдал Лионелю первое место. Я голосовал за Левандовского, но Месси также заслужил "Золотой мяч", - приводит слова Ферре Watson.

Напомним, что Месси первое место по результатам голосования среди журналистов, набрав 613 очков. Вторым стал Левандовски - 580 очков.

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