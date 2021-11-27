Главред France Football: "Роналду сам говорил, что его главная цель - взять больше "Золотых мячей", чем Месси"

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Главред France Football: "Роналду сам говорил, что его главная цель - взять больше "Золотых мячей", чем Месси"

Главный редактор журнала France Football Паскаль Ферре рассказал о цели нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

"Роналду сам говорил мне, что его главная цель - взять в течение карьеры больше "Золотых мячей", чем Месси. Думаю, если вы смотрели на статистику Лионеля и Криштиану, то увидели, что они всегда много забивают в сентябре и октябре, когда идёт голосование. Это не совпадение", - цитирует Ферре The New York Times.

На сегодняшний день аргентинец опережает португальца на одну награду - 6 против 5.

В 2021 году "Золотой мяч" будут вручать 29 ноября в Париже.

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Роналду всегда начинает со сложного и заканчивает невозможным. Это секрет его успеха! GGMU!

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lesnovsky
lesnovsky

Это было раньше... А теперь сербы доказали, что бубнешь дельфинопетуха - это просто бубнешь... "... в воскресенье мы будем в Катаре...".... А-ха-ха-ха-ха....

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