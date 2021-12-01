Главред France Football высказался о возможном вручении Левандовскому "Золотого мяча" за 2020 год

Теги бавария мюнхенроберт левандовскизолотой мяч

Главред France Football высказался о возможном вручении Левандовскому "Золотого мяча" за 2020 год

Фото: инстаграм Роберта Левандовски/Автор неизвестен

Главный редактор журнала France Football Паскаль Ферре поделился мнением о возможности вручения польскому нападающему мюнхенской "Баварии" Роберту Левандовски "Золотого мяча" по итогам 2020 года.

"С подобным решением не стоит торопиться. Мы можем это обсудить, но обязаны уважать традиции выбора, построенного на голосовании. Без голосования мы не можем быть уверенными, что "Золотой мяч" выиграл бы Левандовски, хотя он имел бы большие шансы на победу", - приводит слова Ферре Meczyki.

Напомним, что в 2020 году церемония вручения "Золотого мяча" была отменена из-за угрозы распространения коронавируса.

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