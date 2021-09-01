Главред "Матч ТВ" объяснил, почему телеканал не транслирует матчи сборной России

Главный редактор "Матч ТВ" Александр Тащин высказался о том, что телеканал не транслирует игры сборной России.

"На сайте "Матча" в прямом эфире будут доступны все сентябрьские матчи сборной России!

Думаю, что уже ни для кого не секрет, что транслировать игры национальной сборной на федеральном телеканале нам просто не дают ни на каких условиях. Даже матч России с Мальтой, потенциально не самую рейтинговую, правообладатель решил продать телеканалу "РЕН ТВ", а не профильному спортивному телеканалу.

Сегодня впервые осуществим показ встречи национальной сборной на сайте "Матч ТВ" параллельно с эфиром на другом телеканале. Технически мы к этому полностью готовы, надеюсь, и свою аудиторию найдем. Матч прокомментирует Дима Шнякин. Как обычно, перед и после футбола подключайтесь к студии, где обсудим все интриги и все итоги матча", - написал Тащин в телеграме.

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