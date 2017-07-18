Главу испанской футбольной федерации задержали и подозревают в коррупции

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Главу испанской футбольной федерации задержали и подозревают в коррупции

Глава испанской футбольной федерации Анхель Мария Вильяр был задержан, сообщает Marca.

По сведениям издания, Вильяра подозревают в коррупции при переизбрании его на второй срок. Также был арестован его сын и проведен обыск в офисе федерации.

Напомним, что в 2016 году Вильяра переизбрали на второй срок. Также он занимает должности вице-президента УЕФА и ФИФА.

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