Главврач "Спартака" не верит, что Тедеско нарушил карантин

Теги спартак москвадоменико тедеско

Главврач "Спартака" не верит, что Тедеско нарушил карантин

Главный врач "Спартака" Михаил Бутовский высказался по поводу новости о том, что главный тренер красно-белых Доменико Тедеско нарушил условия карантина.

Ранее сообщалось, что специалист не отсидел двухнедельный карантин и провел теоретическое занятие с игроками.

"Наш тренер весьма дисциплинированный человек, мне тяжело поверить в это. Слова вашего коллеги можно поставить под сомнение, потому что он не присутствовал, насколько я понимаю. Если ты не видел чего-то своими глазами, то не нужно об этом говорить. 21-й век, можно организовывать любую видеосвязь из любой точки мира. У нас телемедицина уже развита, и наладить теоретическое занятие нет проблем", - рассказал Бутовский в интервью ютуб-каналу Футбольный Биги.

Напомним, все игроки и тренеры, вернувшиеся из-за границы обязаны отсидеть 14-дневный карантин, чтобы избежать заражения коронавирусом.

А еще: Главврач "Спартака" рассказал о впечатлениях о ходе коронавируса в России| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

La Gazzetta dello Sport: "Наполи" готов заплатить "Зениту" за Азмуна 25 миллионов евро

La Gazzetta dello Sport: "Наполи" готов заплатить "Зениту" за Азмуна 25 миллионов евро

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов