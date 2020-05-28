Главврач "Спартака" не верит, что Тедеско нарушил карантин

Главный врач "Спартака" Михаил Бутовский высказался по поводу новости о том, что главный тренер красно-белых Доменико Тедеско нарушил условия карантина.

Ранее сообщалось, что специалист не отсидел двухнедельный карантин и провел теоретическое занятие с игроками.

"Наш тренер весьма дисциплинированный человек, мне тяжело поверить в это. Слова вашего коллеги можно поставить под сомнение, потому что он не присутствовал, насколько я понимаю. Если ты не видел чего-то своими глазами, то не нужно об этом говорить. 21-й век, можно организовывать любую видеосвязь из любой точки мира. У нас телемедицина уже развита, и наладить теоретическое занятие нет проблем", - рассказал Бутовский в интервью ютуб-каналу Футбольный Биги.

Напомним, все игроки и тренеры, вернувшиеся из-за границы обязаны отсидеть 14-дневный карантин, чтобы избежать заражения коронавирусом.

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