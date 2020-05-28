Главврач "Спартака" рассказал о впечатлениях о ходе коронавируса в России

Главный врач московского "Спартака" Михаил Бутовский рассказал, что думает о ситуации с коронавирусом в России и мире.

"Мы впервые столкнулись с такой болезнью, никуда она от нас не денется, но нужно сделать выводы всем. Не нужно бояться признать свои ошибки, если что-то пошло не так. Наши ошибки? Наверное, мы немножко недопонимаем всего происходящего, отсюда многие из нас могут делать неправильные выводы. Но не думаю, что были роковые ошибки в процессе.

Что мы недооценили? У нас последнее время нет самодисциплины. Конечно, права нарушают, но в целях сбережения ближних можно потерпеть. Это не самое большое ограничение, которое у нас есть. Так легкомысленно относились, то руководству пришлось ужесточать меры.

У меня родственники живут в Белоруссии. Там болеют, попадают в больницы… Если посмотреть на шведский опыт, то они говорят, что да, болеют. Но мы же не знаем, какая система здравоохранения у них. Нужно еще учитывать плотность населения Швеции и Белоруссии. Меньше плотность - меньше заболеваний", - цитирует Бутовского Футбольный биги.

По последним данным, в России коронавирусом больны 379 тысяч человек. Скончалось более 4 тысяч. Ежедневно в стране заболеваете около 9 тысяч человек.

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