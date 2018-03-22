Глеб: "Этот сезон станет для меня последним в карьере"

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Глеб: "Этот сезон станет для меня последним в карьере"
Новичок БАТЭ Александр Глеб рассказал о том, когда он планирует завершить карьеру.

"Сезон-2018 станет для меня заключительным в карьере. Очень хочу завершить ее на красивой ноте: завоевать с БАТЭ национальные трофеи, пробиться в групповую стадию еврокубков и помочь сборной, если главный тренер будет заинтересован в моих услугах.

Мотивации у меня в достатке. Все же в "Крыльях Советов", где выступал до лета минувшего года, не все получилось – чувствую определенную недосказанность.

Я не играл почти десять месяцев, но в любом случае поддерживал форму. Понятно, что игрового тонуса сейчас нет. Думаю, довольно быстро наберу должные кондиции. Лишнего веса нет – нужно просто войти в ритм. Ну а мастерство, надеюсь, осталось на прежнем уровне. У меня была довольно длинная пауза в выступлениях. Очень соскучился по футболу. Думаю, эти эмоции придадут сил – и даже в 37 смогу реально помочь БАТЭ в выполнении поставленных задач.

Под каким номером буду выступать? Мой любимый 13-й занят. Поэтому склоняюсь к тому, чтобы взять 11-й", – приводит слова Глеба официальный сайт БАТЭ.

Напомним, что 36-летний Глеб известен своими выступлениями за "Штутгарт", "Арсенал" и "Барселону".

Нынешний сезон стартует в Беларуси 30 марта.

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