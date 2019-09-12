Глеб: "Хотел ударить Гвардиолу после финала Лиги Чемпионов"
Хавбек Александр Глеб рассказал о времени проведенном в "Барселоне".
"Я очень жалел, когда покинул "Барселону". Но в этом только моя вина. У меня были проблемы в личной жизни и из-за этого я очень нервничал. Когда Гвардиола просил меня учить испанский язык, я это воспринимал с агрессией и специально создавал конфликт. Разумеется, кто из тренеров будет такое терпеть, особенно в "Барселоне", где играют лучшие.
В 2009 году мы взяли Лигу Чемпионов, однако я все равно был обижен. Я играл во всех матчах, а на финал Гвардиола даже не включил в заявку. Хотел ударить его после матча. Но я уже успокоился и понимаю, что тренер поступил правильно", - заявил Глеб.
Напомним, что Глеб играл в "Барселоне" с 2008 по 2011 год.
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