Глеб: "Игнашевич поможет сборной России на ЧМ-2018, вот бы еще вернуть Березуцких"

Полузащитник БАТЭ Александр Глеб уверен, что защитник ЦСКА Сергей Игнашевич поможет сборной России на Чемпионате Мира-2018.

Футболист завершил выступления в сборной, но согласился помочь команде на мировом первенстве.

"Вам бы еще вернуть в сборную братьев Березуцких. Жалко, что они отказались. Они точно помогли бы национальной команде. Оборона – это же ахиллесова пята. Таких опытных защитников вам все-таки не хватает. Пусть Игнашевич уже не так быстр, зато опыт огромный! На чемпионате мира он, конечно, пригодится. Я бы на его месте поступил точно так же. Респект ему!" - сказал Глеб.

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