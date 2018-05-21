Глеб: "Игнашевич поможет сборной России на ЧМ-2018, вот бы еще вернуть Березуцких"
Полузащитник БАТЭ Александр Глеб уверен, что защитник ЦСКА Сергей Игнашевич поможет сборной России на Чемпионате Мира-2018.
Футболист завершил выступления в сборной, но согласился помочь команде на мировом первенстве.
"Вам бы еще вернуть в сборную братьев Березуцких. Жалко, что они отказались. Они точно помогли бы национальной команде. Оборона – это же ахиллесова пята. Таких опытных защитников вам все-таки не хватает. Пусть Игнашевич уже не так быстр, зато опыт огромный! На чемпионате мира он, конечно, пригодится. Я бы на его месте поступил точно так же. Респект ему!" - сказал Глеб.
Читайте: Черчесов рассказал, когда назовет окончательный состав сборной России на ЧМ-2018 | http://soccernews.ru
комментарии
опрос
Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Лента новостей
-
"Барселона" работает над тремя трансферами
-
"Барселона" проявляет интерес к звезде "Манчестер Юнайтед"
-
Дмитрий Радченко: "Хотел бы, чтобы Иньесту подписал "Зенит"
-
Сарри отказал "Зениту"
-
Официально: Лопетеги продлил контракт с Испанской федерацией футбола
-
"Арсенал" представил домашний комплект своей игровой формы на сезон 2018/2019
-
Зидан: "Роналду каждый год доказывает, что он - лучший"
-
"Краснодар" нацелился на защитника "Гамбурга"
-
Балаге: "Реал" не будет активно стремиться к подписанию Неймара"
-
1
Гомеш уже забрал свои вещи из раздевалки тренировочного комплекса "Барселоны"
-
Итальянский агент Пасторелли: "Не знаю, стоит ли Сарри уходить из "Наполи" в "Зенит"
-
Официально: дортмундская "Боруссия" представила нового главного тренера
-
"Интер" подготовил новый контракт для Икарди
-
"Милан" проявляет интерес к четырем звездным нападающим
-
"Барселона" определила альтернативой Гризманну звезду АПЛ
-
Калинич намерен отклонить предложения "Зенита", "Спартака" и "Локомотива"
-
Победитель Кубка Португалии может лишиться права сыграть в Лиге Европы
-
Мать Неймара: "Роналду и Рамос сказали сыну, что ждут его в "Реале"
-
Фонсека рассказал о трансферах "Шахтёра"
-
Перес определился с заменой для Бензема
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|0
|0
|2
|Россия
|0
|0
|3
|Саудовская Аравия
|0
|0
|4
|Уругвай
|0
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Иран
|0
|0
|2
|Марокко
|0
|0
|3
|Португалия
|0
|0
|4
|Испания
|0
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Австралия
|0
|0
|2
|Дания
|0
|0
|3
|Франция
|0
|0
|4
|Перу
|0
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Аргентина
|0
|0
|2
|Хорватия
|0
|0
|3
|Исландия
|0
|0
|4
|Нигерия
|0
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|0
|0
|2
|Коста-Рика
|0
|0
|3
|Швейцария
|0
|0
|4
|Сербия
|0
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Германия
|0
|0
|2
|Южная Корея
|0
|0
|3
|Мексика
|0
|0
|4
|Швеция
|0
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|2
|Англия
|0
|0
|3
|Панама
|0
|0
|4
|Тунис
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|0
|0
|2
|Япония
|0
|0
|3
|Польша
|0
|0
|4
|Сенегал
|0
|0