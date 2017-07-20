Глеб может стать игроком брестского "Динамо"

Теги александр глебдинамо брест

Глеб может стать игроком брестского "Динамо"Полузащитник Александр Глеб может стать игроком брестского "Динамо".

36-летний белорус уже начал переговоры с клубом, который занимает 10-е место в турнирной таблицы чемпионата Беларуси.

Последним клубом Глеба были "Крылья Советов", с которыми он попрощался в конце мая.

В прошлом сезоне Глеб сыграл в чемпионате России семь матчей.

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