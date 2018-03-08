Глеб может стать одноклубником Аршавина

Белорусский хавбек Александр Глеб может продолжить карьеру в казахстанском "Кайрате", информирует СИА SPORTINFORM.

По сведениям источника, 36-летний хавбек уже провел переговоры о возможном переходе в новый клуб, однако пока стороны никаких бумаг не подписывали. При этом отмечается, что сегодня вечером футболист проведет первую тренировку с командой, одним из лидеров которой является Андрей Аршавин.

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