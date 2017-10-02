Известный белорусский полузащитник Александр Глеб не считает ошибкой свой переход в "Барселону" в 2008 году.

"Считаю, что переход в "Барселону" - это не ошибка. Ошибка - всё, что было потом" - сказал 36-летний футболист.

Напомним, что Глеб не сумел закрепиться в "Барселоне" и сдавался в аренду "Штутгарту", "Бирмингему" и "Вольфсбургу", а потом и вовсе перешёл в "Крылья Советов".

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