Глеб - о тренировках Магата: "Это жесть, дикость"

Известный белорусский футболист Александр Глеб вспомнил работу под руководством Феликса Магата.

"Играли против дортмундской "Боруссии", проиграли разгромно. Обратно должны были лететь на самолете, однако Магат разозлился: "Никакого самолета, едем на автобусе". Прибыли в два часа ночи. Все пошли к нему в кабинет. Около часа просто сидели. Он пришел, заварил чай и смотрел на нас минут 15. Собрание завершилось около пяти утра, а в девять утра уже тренировка.

Кросс, полтора часа. Тренером по физподготовке был триатлонец. Когда я прибежал, думал пойти за билетом и свалить. Это жесть, дикость. Спецназ какой-то, ВДВ. Мы боялись проигрывать", - заявил Глеб.

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