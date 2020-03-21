Глеб - о тренировках Магата: "Это жесть, дикость"

Теги александр глебфеликс магат

Глеб - о тренировках Магата: "Это жесть, дикость"

Известный белорусский футболист Александр Глеб вспомнил работу под руководством Феликса Магата.

"Играли против дортмундской "Боруссии", проиграли разгромно. Обратно должны были лететь на самолете, однако Магат разозлился: "Никакого самолета, едем на автобусе". Прибыли в два часа ночи. Все пошли к нему в кабинет. Около часа просто сидели. Он пришел, заварил чай и смотрел на нас минут 15. Собрание завершилось около пяти утра, а в девять утра уже тренировка.

Кросс, полтора часа. Тренером по физподготовке был триатлонец. Когда я прибежал, думал пойти за билетом и свалить. Это жесть, дикость. Спецназ какой-то, ВДВ. Мы боялись проигрывать", - заявил Глеб.

Читайте также: Глеб рассказал о разнице между Роналду и Месси. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Неймар по-прежнему хочет вернуться в "Барселону"

Неймар по-прежнему хочет вернуться в "Барселону"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 25 55
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 25 51
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 25 50
4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 25 49
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 25 47
6 Шальке Шальке 25 37
7 Вольфсбург Вольфсбург 25 36
8 Фрайбург Фрайбург 25 36
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 25 35
10 Кельн Кельн 25 32
11 Унион Берлин Унион Берлин 25 30
12 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 24 28
13 Герта Герта 25 28
14 Аугсбург Аугсбург 25 27
15 Майнц 05 Майнц 05 25 26
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 25 22
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 24 18
18 Падерборн Падерборн 25 16
Полная таблица

топ-5 тегов