Глеб: "Почему бы ЦСКА не выиграть Лигу Европы, у армейцев есть все шансы на это"

Полузащитник БАТЭ Александр Глеб назвал главных фаворитов текущего розыгрыша Лиги Европы.

"Главные фавориты турнира - "Арсенал" и "Атлетико". Но футбол - непредсказуем, многое зависит от настроя и других факторов. Считаю, у армейцев тоже есть все шансы выиграть Лигу Европы. А почему нет? Все - в их руках. Команда - опытная, не боится даже самых титулованных соперников. Главное - чтобы не было новых травм. У ЦСКА и так не слишком длинная лавка", - цитирует 36-летнего хавбека официальный сайт УЕФА.

Напомним, Алдонин оценил шансы ЦСКА в противостоянии с "Арсеналом". | soccernews.ru